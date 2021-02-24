San Marino'ya Sputnik V aşısının ilk partisi teslim edildi

Rus diplomatik temsilciliğinin açıklamasında "Bugün San Marino Cumhuriyeti'ne Rus Sputnik V koronavirüs aşısının ilk partisi ulaştı. San Marino hükümeti ile Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) arasında Rus aşısının tedariki konusundaki mutabakat, iki ülke arasındaki geleneksel olarak sürdürülebilir ve yapıcı nitelikteki işbirliğinin yeni bir kanıtı" ifadelerine yer verildi.

19 Şubat'ta Güney Avrupa'daki San Marino Cumhuriyeti'nin sağlık otoritesi, Sputnik V'ye acil kullanım izni vermişti.

Sputnik V'yi onaylayan 30. ülke olan yaklaşık 30 bin nüfuslu San Marino'da halkın yüzde 15'ine Sputnik V aşısı yapılması planlanıyor. San Marino yönetimi, ülkede aşının kullanımı için Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayının gerekmediğini belirtiyor.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.