Kayseri Valisi Günaydın: Bu tabloya göre normalleşme mümkün değil

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka oranlarına ilişkin haritada yükseliş trendinde olan iller arasında Kayseri de yer aldı.
Geçen pazartesi günü yayınlanan 15-21 Şubat tablosuna göre Kayseri'de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 56.71'den 74.08'e yükseldi. Kentteki vaka sayısındaki artış, tedirginlik yarattı. Bunun üzerine Vali Şehmus Günaydın da denetimlerin artırılması talimatı verdi.
Kent merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ekiplerin denetimlerine katılan Vali Günaydın, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.
‘Mutlaka düşüş sağlamamız lazım'
Vali Günaydın, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanlığı’mız her pazartesi illerimizde 100 bin kişiye düşen vaka sayısı ile ilgili bilgiler vermeye başladı. Geçen hafta Kayseri'mizde vaka sayısı 100 bin kişiye 56.71 kişi düşüyorken, maalesef son açıklanan rakama göre bu oran yukarılara çıktı. Biz 74-75'lere çıkan oranı, aşağılara çekmek zorundayız. Eğer ileride yerelde alınacak tedbirlerle birtakım kısıtlamalar kaldırılacaksa bizim vaka sayılarında mutlaka bir düşüş sağlamamız lazım. Bu düşüşü sağlamadan kısıtlamaların hafifletilmesi bu tabloya göre mümkün değil. Burada bizlere görev düşüyor. Vatandaşlarımızla hep beraber gayret göstereceğiz."
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