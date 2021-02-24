Kayseri Valisi Günaydın: Bu tabloya göre normalleşme mümkün değil

Kayseri'de 100 bin kişide görülen vaka sayısının 56.71'den 74.08'e yükselmesi tedirginlik yarattı. Vali Şehmus Günaydın, vaka sayısındaki artış üzerine kentte ekiplerin denetimlerine katılarak, vatandaşları uyardı. Günaydın, "Düşüş sağlamadan kısıtlamaların hafifletilmesi bu tabloya göre mümkün değil" dedi.