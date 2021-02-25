Fransa'da 14 Kasım'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi

Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 31 bin 519 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 605 bin 181’e ulaştı. Böylece ülkede, geçen sene 14 Kasım’dan bu yana en yüksek günlük vaka ksayısı tespit edilmiş oldu.

Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 31 bin 519 yeni Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 3 milyon 661 bin 410'a ulaştığı bildirildi.

Ayrıca bu, ülkede geçen sene 14 Kasım'da tespit edilen 34 bin 32 vakanın ardından tespit edilmiş en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 277 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 85 bin 321'e yükseldi.

Ülke genelinde 3 bin 436'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 614 kişi hastanelerde tedavi görüyor.