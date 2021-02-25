Kolombiya'dan AstraZeneca aşısına acil kullanımı onayı

Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın üretip dağıttığı Kovid-19 aşısı, Kolombiya'da acil kullanım onayı olan üçüncü aşı oldu.

Kolombiya, AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına onay verdi.

Ulusal Gıda ve İlaç Gözetim Enstitüsü'ne (INVIMA), AstraZeneca aşısının acil kullanımı için yetki verildi.

Böylece, Sinovac'ın geliştirdiği 'CoronaVac' isimli aşı ve Pfizer/BioNTech'in ardından Kolombiya'da AstraZeneca, acil kullanım onayı olan üçüncü Kovid-19 aşısı oldu.

Kolombiya'da 17 Şubat'ta ilk Kovid-19 aşısının uygulanmaya başlanmasından bu yana ülkede toplam aşı vurulan kişi sayısı 45 bin 150'ye ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 2 milyon 237 bin 542 kişi Kovid-19'a yakalandı, 59 bin 260 kişi yaşamını yitirdi.