'İtalya'da Rus Sputnik V aşısına mümkün olan en kısa sürede erişim sağlanmalı'

Rusya'nın İtalyan Dostları Derneği, İtalya'nın yeni Başbakanı Mario Draghi'ye açık bir mektup yazarak, İtalyan vatandaşlarına Kovid-19'a karşı geliştirilen Rus Sputnik V aşısına erişimin sağlanması için tedbirler alınması önerisinde bulundu.

Sputnik'e konuşan Rusya'nın İtalyan Dostları Derneği Başkanı Lorenzo Valloreya, mektupta, Draghi'nin geçen hafta Senato'daki güven oylamasından önce yaptığı konuşmada, 'İtalya'nın Rusya ile diyalog mekanizmalarını harekete geçirmeye hazır olduğu' yönündeki ifadelerine dikkat çekildiği ve bu bağlamda, İtalyan halkının da ünlü Sputnik V aşısına erişiminin sağlanmasının istendiğini belirtti.

Bu ihtiyacın, koronavirüsün farklı varyantlarının ortaya çıkması ve tüm diğer nedenlerin yanı sıra, yetersiz aşı tedarikinden muzdarip sağlık sisteminin tam anlamıyla diz çökme noktasına geldiğinden kaynaklandığına vurgu yapılan mektupta ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Dolayısıyla, aşı yaptırmak bu kadar önemliyse, vatandaşlara Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen ve maliyet, koruma ve kontrendikasyonlar açısından bu alandaki diğer rakiplerden çok daha iyi sonuçlar veren aşıya erişim imkanı neden tanınmıyor."

Daha önce, İtalyan bilim ve tıp camiasının pek çok önde gelen temsilcisi Rus Sputnik V aşısının ülkede kullanılması fikrine destek vermişti.

Şubat ayının başlarında, İtalya Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Yüksek Sağlık Konseyi Başkanı Franco Locatelli, Rus aşısının klinik denemelerinin üçüncü aşamasının sonuçlarını ' son derece ilginç ' olarak nitelemiş ve Kovid-19'a karşı geliştirilen tüm aşılara karşı ön yargıların bir tarafa bırakılması, etkinlikleri ve güvenlikleriyle ilgili verilerin dikkate alınması çağrısı yapmıştı.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Baş Hekimi Lazzaro Spallanzani de, Rus Sputnik V aşısının güvenliği ve etkinliği konusunda İtalya Sağlık Bakanlığı'na olumlu görüş bildirmişti.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.