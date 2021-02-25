'İtalya'da Rus Sputnik V aşısına mümkün olan en kısa sürede erişim sağlanmalı'

Sputnik'e konuşan Rusya'nın İtalyan Dostları Derneği Başkanı Lorenzo Valloreya, mektupta, Draghi'nin geçen hafta Senato'daki güven oylamasından önce yaptığı konuşmada, 'İtalya'nın Rusya ile diyalog mekanizmalarını harekete geçirmeye hazır olduğu' yönündeki ifadelerine dikkat çekildiği ve bu bağlamda, İtalyan halkının da ünlü Sputnik V aşısına erişiminin sağlanmasının istendiğini belirtti.
Bu ihtiyacın, koronavirüsün farklı varyantlarının ortaya çıkması ve tüm diğer nedenlerin yanı sıra, yetersiz aşı tedarikinden muzdarip sağlık sisteminin tam anlamıyla diz çökme noktasına geldiğinden kaynaklandığına vurgu yapılan mektupta ayrıca şu ifadelere yer verildi:
"Dolayısıyla, aşı yaptırmak bu kadar önemliyse, vatandaşlara Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen ve maliyet, koruma ve kontrendikasyonlar açısından bu alandaki diğer rakiplerden çok daha iyi sonuçlar veren aşıya erişim imkanı neden tanınmıyor."
Daha önce, İtalyan bilim ve tıp camiasının pek çok önde gelen temsilcisi Rus Sputnik V aşısının ülkede kullanılması fikrine destek vermişti.
Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Baş Hekimi Lazzaro Spallanzani de, Rus Sputnik V aşısının güvenliği ve etkinliği konusunda İtalya Sağlık Bakanlığı'na olumlu görüş bildirmişti.
Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.
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