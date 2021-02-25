Macaristan: Sputnik V aşısından bir parti ülkeye ulaştı

Macaristan hükümetinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından bir partinin geçen akşam ülkeye ulaştığı belirtildi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, gelen aşıların Ulusal Sağlık Merkezi’ne teslim edildiğini, dağıtımı için yetkililer tarafından onay verildiğini açıkladı.

Siyarto, “Hız çok önemli. Aşılama planının bir gün bile hızlandırılması, 100-150 hayat kurtaracak. Onaylanan tüm aşıların bir an önce Macaristan'a ulaşması için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Macaristan daha önce AstraZeneca, Sinopharm ve Sputnik V aşılarının ülkede kullanımına onay vermişti. Dışişleri Bakanı Siyarto, Macaristan ve Rusya’nın Rus koronavirüs aşısının tedarikine ilişkin anlaşma yaptıklarını açıklamıştı.

Macaristan’da ayrıca Avrupa Birliği’nde (AB) onaylanan Pfizer ve Moderna aşıları da kullanılıyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dün ülkesinin Çinli Sinopharm şirketinin Kovid-19 aşısını uygulamaya başlayan ilk AB ülkesi olduğunu belirtmişti.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.