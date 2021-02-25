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    Trakya, koronavirüs, maske, sokak

    Trakya'da Kovid-19 yükselişe geçti, önlemler artırıldı: 'Artış mutant virüse bağlı olabilir'

    © DHA
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (645)
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    Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında son bir haftada artış yaşanması üzerine Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Vaka sayılarının arttığı Edirne'de bir belde ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartman karantinaya alındı.

    Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarında artış yaşandı. Bakanlığın 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık koronavirüs vaka sayılarında, Edirne'de vaka sayısı 75.29, Kırklareli'de 71.05, Tekirdağ'da 74.65 olarak tespit edildi.

    Vaka sayısındaki artışta Tekirdağ ve Kırklareli dikkati çekti. Tekirdağ'da geçen hafta vaka sayısı 55.37, Kırklareli'de ise 52.61 olarak açıklanmıştı.

    Trakya'da en fazla vaka sayısının görüldüğü Edirne'de önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Mutasyonlu virüs görülen Keşan ilçesine bağlı 2 bin 699 nüfuslu Beyendik beldesi kısmi karantina altına alındı. Beldeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapılmaya başlandı.

    İpsala ilçesinde ise artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle vatandaşlar, ev ziyaretleri, taziye ve asker uğurlaması gibi etkinlikler yapmamaları konusunda uyarıldı. İlçe merkezi, belde ve köylerde de tedbir amacıyla 1 hafta süreyle halk pazarları kurulmayacağı bildirildi.

    Edirne'de salgının önüne geçilmesi için kalabalık noktalarda hijyen çalışmaları artırıldı. Polis ekipleri de trafiğe kapalı olan ve insan yoğunluğunun yaşandığı Saraçlar ve Çilingirler caddeleri üzerinde denetim yaparak, sık sık anonslarla maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

    ‘Bu artış trendi devam edecek gibi’

    Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, kentte vaka sayısındaki artışın mutantlı virüse bağlı olabileceğini söyledi:

    "Edirne'de mutant virüs izolasyonu yapıldı. Dolayısıyla artış, bu mutant virüse de bağlı olabilir. Bunun Sağlık Müdürlüğü tarafından halka duyurulması, izah edilmesi gerekiyor. Kaldı ki Türkiye'de vaka sayısını 100 binlere göre açıkladıklarına göre, il düzeyinde de bunu daha doğru yorumlayabilmek, sonuçları hakkında insanları daha iyi aydınlatabilmek için günlük yapılan test sayılarının, haftalık ortalaması ve pozitif olgu sayısının da bildirilmesi lazım. Çünkü bir artış trendi yaşandı ve bu artış trendi devam edecek gibi. Doğru önlemlerle bunun azaltılabilmesi açısından, insanları doğru bilgilendirelim, insanlarımız da kurallara uyma konusunda herhangi bir tereddüt göstermezlerse ancak bunu böyle çözebiliriz."

    ‘Herkesin sabır noktası aşılıyor’

    Sürecin uzamasından dolayı, insanların içeride kalmaktan sıkıldığını belirten Prof. Dr. Altun, "Süreç çok uzadı, insanlar gerçekten içeride kalmaktan dolayı sıkılmış durumda. Herkesin sabır noktası aşılıyor. Ama ben Edirne insanının kurallara uyduğunu düşünüyorum. Bunun sadece insanlar, kurallara uymuyor şeklinde atfedilmesi doğru değil. Mutant virüsün orijinal koronavirüse göre bakıldığında 1.5 kat daha fazla bulaştırıcılık etkisinin olduğunu bildiğimiz için sahadaki günlük test sayıları, pozitiflik oranları, il bazında ve beraberinde ne kadarında mutant virüsün izole edildiği ile açıklanabilir" diye konuştu.

    ‘Millette korku yok, kurallara uymuyorlar’

    Edirneli Ömür Yangeç, herkesin kendisini koruması gerektiğini belirterek, "Kahvelerin açılmaması lazım. Mesafeyi korumamız lazım. Millette korku yok, kurallara uymuyorlar. Çarşı kalabalık ve hiçbir kurala uymuyorlar" dedi.

    Maske takan sayısının az olduğunu söyleyen Yasemin Kaykı ise "Çoğu insan maskesiz geziyor. Maske takanlar da maskelerini indiriyorlar. Ben kendim alerjim olduğu halde kullanıyorum. Ama maalesef telefonla konuşurken bile maskelerini indiriyorlar" ifadelerini kullandı.

    Zeynep Mehtioğulları da "Edirne'de insanlar maskesiz sokağa çıkıyor, mesafeye de dikkat etmiyorlar. Bu yüzden vaka sayıları artıyor" diye konuştu.

    Tekirdağ'da 320 bin PCR testi yapıldı

    Koronavirüs vakalarının 74.65 olduğu Tekirdağ'da önlemler alınmaya devam ediliyor. Filyasyon ekipleri sahada çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlara da sık sık alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

    Tekirdağ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Bayram Zengin, ülke genelinde olduğu gibi, Tekirdağ'da da vaka sayılarının yavaş yavaş artmaya başladığını söyledi:

    "Genel itibariyle çok yüksek olmamakla birlikte turuncu bölgedeyiz. Tekirdağlı vatandaşlarımıza da vaka sayılarının daha fazla artmaması için rehavete kapılmamaları, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, bunların yanı sıra bizim için çok çok önemli olan misafirliklerden, aile ziyaretlerinden, dost meclislerinden uzak durmalarını öneriyoruz."

    Tekirdağ il genelinde bugüne kadar 320 binin üzerinde PCR testi yaptıklarını belirten Zengin, "Nüfusumuz yaklaşık 1 milyonun üzerinde ve 100 bini aşılanmış durumda. Testlerimize de ilimizde bulunan Nakım Kemal Üniversitesi Hastanesi'nin yanı sıra Çorlu Devlet Hastanesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde oluşan 3 ana arterde bulunan test merkezlerimizde yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

    ‘Birinci doz aşıda yüzde 70'e ulaştık'

    Filyasyon ekiplerinin sabahın erken saatlerinden itibaren vakalar ekranlarına düşer düşmez sahadaki çalışmalarına başladığını ifade eden Dr. Zengin, "Bizim şu anda aktif olarak görev yapan 256 kişilik ekibimiz sahada çalışıyor. Vaka sayıları arttıkça ekip sayımızı da artırıyoruz. Vaka sayılarımız düştüğü zaman da ekip sayılarımızı düşürüyoruz. Aşı olarak da şu anda Tekirdağ’da an itibariyle 100 bini aştık. Bu aşılarımız malumunuz üzere birinci ve ikinci doz aşılardan oluşuyor. Birinci doz aşılamada hedeflediğimiz rakamların yüzde 70'ine ulaştık, ikinci doz aşılamada da yüzde 20 seviyelerini bulmuş durumdayız" dedi.

    Tekirdağ'da filyasyon ekibinde görevli Ebe Ezgi Yücel, "Aşılama yapmak için 90 yaş üstü ve yatalak hastalar için evlere gidiyoruz. Evlere gittiğimizi için çok iyi dönüşler oluyor. Filyasyonda da ev ev geziyoruz. Tek tek kişilere bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Bizlere çok dua ediyorlar, çok mutlu olduklarını söylüyorlar" diye konuştu.

    Tekirdağ'da yaşayan Gökçe Sevim, vaka sayılarının artmaması için kurallara uyulmasının önemli olduğunu belirterek, "Vaka sayılarının artmaması için maskelerimizi takalım. Herkesin çok kalabalıkta gezmemesi lazım. Tedbir alınmazsa vakalar çoğalabilir" dedi.

    Tekirdağ'da artan vaka sayılarının kendilerini ürperttiğini belirten Hale Altın ise "Tekirdağ'da artan vaka sayıları bizleri ürpertiyor. Vatandaşlar olarak kendi önlemlerimizle korunmamız gerekiyor. Filyasyon ve aşı çalışmalarını yapan ekiplerimizin evlerimize gelerek çalışmalarını yapması bizi mutlu ediyor" dedi.

    Kırklareli'de bir bina karantina altında

    Kırklareli'de vaka sayılarının artması üzerine önlemler de artırıldı. Lüleburgaz ilçesinin Gençlik Mahallesi'nde vaka görülen 1 apartman İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 gün süreyle karantina altına alındı.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (645)
    Etiketler:
    mutasyon, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kovid-19, Koronavirüs aşısı
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