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    İtalya, koronavirüs, hastane

    Sağlık çalışanlarının Kovid-19'a yakalanma oranları açıklandı

    © AFP 2021 / PAOLO MIRANDA
    Koronavirüs salgını
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    Pandeminin başından beri sağlık çalışanlarının virüs riskini inceleyen Türk Toraks Derneği bir anket gerçekleştirerek Kovid-19'a yakalanma oranını araştırdı. Araştırmada sağlık çalışanlarında Kovid-19'un aralık 2020 -ocak 2021 döneminde artış gösterdiği ortaya çıktı.

    Pandeminin başından beri sağlık çalışanlarının virüs riskini inceleyen Türk Toraks Derneği bir anket gerçekleştirerek Kovid-19'a yakalanma oranını araştırdı.

    Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre aralık 2020 ve Ocak 2021 döneminde gerçekleştirilen ankete göre. Kovid-19'a yakalanan sağlık çalışanlarının oranı yüzde 57.4 olduğu ortaya çıktı. Bu oranın tüm dünyadaki ülkelere göre Türkiye'de çok daha yüksek olduğuna dikkat çeken Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu II. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. B. Oya İtil, şunları söyledi:

    'Bu oranlar dünya verilerinin çok üzerindedir'

    "Türkiye’de Kovid-19 nedeniyle ölen her 74 kişiden 1’i ne yazık ki sağlık çalışanıdır. Anketlere verilen yanıtlara göre Haziran–Temmuz 2020 döneminde yüzde 12.1 olan Kovid-19 ile enfekte sağlık çalışanı oranı aralık 2020 - ocak 2021 döneminde anlamlı oranda artarak yüzde 57.4 olmuştur. Bu oranlar dünya verilerinin çok üzerindedir.Tüm bu verilere rağmen sağlık çalışanlarına birçok sağlık kuruluşunda halen düzenli PCR taraması yapılmamaktadır"

    © AA
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    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlık çalışanlarının dünya nüfusunun yüzde 3’ünü, tüm Kovid-19 enfeksiyonlarının ise en az yüzde 14' ünü oluşturduğunu açıkladı. Buna göre dünyada her 7 Kovid-19 hastasının 1’i sağlık çalışanları oluşturuyor. 

    'Türkiye’de Kovid-19 nedeniyle ölen her 74 kişiden 1’i ne yazık ki sağlık çalışanıdır'

    Prof. Dr. B. Oya İtil, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye’de Kovid-19 ile enfekte sağlık çalışanı sayısının 120 bini geçtiğini, her 10 Kovid-19 hastasından 1’inin sağlık çalışanı olduğunu belirtmiştir. Bugün itibarıyla Türkiye’de 28 bin 138 kişiyi Kovid-19 nedeniyle kaybetmiş bulunuyoruz, bunların 380’i sağlık çalışanı. Bu demek oluyor ki, Türkiye’de Kovid-19 nedeniyle ölen her 74 kişiden 1’i ne yazık ki sağlık çalışanıdır."

    Prof. Dr. İtil, "Sağlık çalışanlarının çoğunlukla aileleriyle birlikte hasta olduğu düşünülürse, yakınlarının Kovid-19 hastalığına yakalanma ve ölüm oranlarının da toplumun diğer kesimlerine göre daha fazla olması kaçınılmazdır. Pandemi döneminin başındaki alkışlara rağmen, damgalanma, ayrımcılık ve şiddetin hız kesmeden devam etmesine ek olarak ailelerinin hastalanması ve en nihayetinde yaşanan kayıpların sağlık çalışanlarının tükenmişliğini hazırlayan en önemli faktörler olduğuna şüphe yoktur" dedi.

    'Sağlık çalışanları tükenmekte'

    Sağlık çalışanlarının tükenmekte olduğunu belirten Türk Toraks Derneği Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Uz. Dr. Aylin Güngör ise şu şekilde konuştu:

    "Sağlık çalışanları hastalarının, arkadaşlarının, yakınlarının enfeksiyon ve ölümlerine şahit olmaktadır. Hastalanacakları ve ölebilecekleri korkusu yaşamalarına rağmen  görevlerini yapmaya devam etmektedirler. Kovid -19 Hastalığının meslek hastalığı olarak tanımlanması yolunda ve maluliyet -  vazife  malullüğü gibi kavramlar  konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce atılan  adımlar olumlu  olmakla  birlikte  geliştirilmesi gerekmektedir."
    Etiketler:
    Türk Toraks Derneği, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık çalışanı, Ölüm, Ölü, Anket, pandemi, Kovid-19, Koronavirüs, Oya İtil
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