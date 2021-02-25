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    Yeni AP Başkanı David Sassoli, katıldığı ilk AB liderler zirvesinde basın toplantısı düzenlerken

    AP Başkanı Sassoli: Pandemiden önceki dünyaya dönemeyiz

    © REUTERS / JOHANNA GERON
    Koronavirüs salgını
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    Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşmada, 'Pandemiden önceki dünyaya dönemeyiz. Daha fazla demokrasiye, daha fazla dayanışmaya, daha çok Avrupa'ya ihtiyacımız var' ifadelerini kullandı.

    Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, AB Liderler Zirvesi kapsamında Avrupa Konseyi'nde konuşma yaptı. Sassoli, Kovid-19 salgınından önceki dünyaya geri dönülemeyeceğini ifade ederek, salgının yeni sorumluluklar ve görevler getirdiğini belirtti.

    Sassoli, "Bunlardan biri genel çıkar için seçim yapma sorumluluğu. Aşılar, kimse unutulmadan uzun vadeli iyileşmemiz için gerekli olacaktır. Tüm üye devletlerdeki vatandaşlara somut faydalar sağlayan bir Pan-Avrupa müdahalesi geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

    'Şimdi görevimiz bir Avrupa sağlık politikası geliştirmektir'

    Salgının verdiği ders sonucu işlerin eskisi gibi olmayacağını belirten Sassoli, "Bu bir hata olur, enerji israfı olur ve bizi gelecekteki zorluklarla başa çıkma konusunda yetersiz bırakır. Şimdi görevimiz, AB kurumlarına açıkça tanımlanmış yeterlilikler tahsis ederek bir Avrupa sağlık politikası geliştirmektir" dedi.

    İkili anlaşmalara şiddetle karşı olduğunu ve ülke liderlerine aşı milliyetçiliğinin cazibesine kapılmamalarını gerektiğini vurgulayan Sassoli, "Birlik yaklaşımımız sayesinde, Avrupa ülkeleri birbiriyle karşı karşıya gelmedi ve zengin ülkeler aşıların çoğunu satın almadı. Ortak bir yaklaşım aynı zamanda üye devletleri hedef alan herhangi bir dolandırıcılığı izlememize, araştırmamıza ve bunlarla ilgili sert bir şekilde müdahale etmemize olanak tanır” ifadelerini kullandı.

    'Aşılar yaygınlaştıkça ekonomik iyileşmemiz daha güçlü olacak'

    İlaç şirketlerinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Sassoli, “Geniş çaplı halka açık aşılama kampanyasını hızlandırmamızı sağlayacak tüm pratik düzenlemelerinin önünü açmaya devam etmeliyiz. Üretimi artırmak için kıtlıkları ve tıkanıkları hızla gidermemiz gerekiyor" dedi.

    Kovid-19 krizi süresince Avrupa Birliği’nin halk sağlığı alanında kanunlaştırılması gereken fiili yetkileri kullanmaya başladığını kaydeden Sassoli, "Pandemi bize güvenlik, sağlık, tıbbi ekipman ve aşı temini, araştırma ve üretim, insanların hareketini düzenleyen düzenlemeler ve sınırlarımızın açılması ve kapanması ile ilgili önemli kararların ancak Avrupa düzeyinde doğru bir şekilde alınabileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    David Sassoli, pandemi, Salgın, Koronavirüs
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