Rusya ile Arjantin, Sputnik V'nin üretimine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı

Buenos Aires merkezli Richmond Laboratories'ten yapılan açıklamaya göre Rus ve Arjantinli taraflar, Sputnik V aşısının üretimi konusunda bir belge imzaladı.

Laboratuvar yönetimi tarafından imzalanan ve Arjantin borsasına bildirilen açıklamada "Gamaleya Araştırma Merkezi'ni temsil eden Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) ile temsilcimiz arasında en kısa sürede Rus koronavirüs aşısının üretimine başlanması için işbirliğinin geliştirilmesini öngören mutabakat zaptı imzalandı" dendi.

Sputnik V'nin kullanımına onay veren ilk ülkeler arasında yer alan Arjantin'de Rus aşısı 23 Aralık'ta tescil edilmişti.