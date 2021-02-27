İngiliz medyası: İtalyan opera sanatçısının Sputnik V ile aşılanması AB'nin rezaleti

Express gazetesi yazarı Tim McNulty, İtalyan opera sanatçısı Anna Maria Chiuri'nin Rusya turu sırasında Sputnik V aşısı yaptırdığını ve Russia Today (RT) televizyonuna verdiği demeçte, AB'nin aşılama çalışmalarını eleştirdiğini kaydederek, bunun Avrupalı yetkilileri küçük düşüren bir durum olduğunu savundu.

The Express: EU shamed as Italian gets Russian Covid jab after Brussels vaccine delay 'failure'

👇https://t.co/Oyz1WuvU0T — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 25, 2021

Chiuri, RT'ye yaptığı açıklamada, "Avrupa'da büyük bir sorun var, çünkü burada halkı olabildiğince çabuk aşılamak mümkün değil. Bu, normal hayata dönmeyi engelliyor. Oysa burada, Moskova'da, her şey her zamanki gibi çalışıyor. Mağazalar, tiyatrolar hepsi açık. Biz müzisyenler, diğer kültür kurumları gibi tüm tiyatrolarımızın kapalı olmasından dolayı şoktayız. Avrupa’da bununla neden geç kaldıklarına anlam veremiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Italy’s #sputnikvaccinated opera singer Anna Maria Chiuri: When it comes to Europe, it is a huge problem that it is failing to vaccinate all citizens as quickly as possible. In the meantime, here in Moscow everything including theaters and shops are up and running. pic.twitter.com/qOunbrVvy6 — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 25, 2021

İtalyan sanatçı, Avrupa ülkelerindeki aşı açığını kapatmak için Rus aşısını ithal etmeyi teklif etmişti.

İngiliz gazeteci McNulty, ayrıca Hırvatistan’ın Sputnik V ithalatı için zemin hazırladığına dikkat çekerek Slovakya'nın da Rusya temsilcileriyle görüştüğünü kaydetti.