Litvanyalı yetkililer, ülkede bir kişinin Kovid-19 aşısı olduktan birkaç dakika sonra hayatını kaybettiğini bildirdi.

Delfi haber portalında yer alan habere göre, Litvanya'da bir kişi Kovid-19 aşısı olduktan birkaç dakika sonra hayatını kaybetti.

Portal, Litvanya İlaç Kontrol Servisi’nin (LSCL) 77 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 aşısı olduktan birkaç dakika sonra hayatını kaybettiği bilgisini paylaştığını aktardı.

LSCL Başkanı Gytis Andriulionis, basın mensuplarına verdiği demeçte, hastanın kalbi ve kan dolaşım sistemiyle ilgili sorunları olduğunu belirterek, "LSCL, aşının ölüm nedeni olmadığını gösteren veriler elde etti. Ancak ölüm, aşılamadan birkaç dakika sonra meydana geldiğinden, servis bu vakayı yan etkinin sonuçlarına bağlı olarak kayıtlara geçti" dedi.

LSCL Sözcüsü Rugile Pilvinien ise ilaç alımına bağlı ölümlerin nadiren erken rapor edildiğini, ölen kişinin ayakta tedavi merkezinde aşılandığını ve klinik ölümün aşılamadan sonra gerçekleştiğini belirterek, "Bu, aşılama sürecinden ziyade, tesadüfi gelişen bir olaydı. Tüm ciddi advers reaksiyonları ve tezahürleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.