Sputnik Light aşısının tescili için Rusya ve bir dizi ülkede başvuru yapıldı

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), iki bileşenli Sputnik V koronavirüs aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light'ın tescili için Rusya ve bir dizi ülkede başvuru yaptıklarını duyurdu.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'nundan yapılan açıklamada "Sputnik Light'a Rusya ve bazı ülkelerde acil kullanım onayı verilmesi için başvuru yapıldı" dendi.

Önceki aşılar için klinik testlerinin ilk iki fazı tamamlandıktan sonra tescil başvurusu yapıldığını anımsatan RDIF, Sputnik Light'ın faz 3 testlerinin dün başladığının altını çizdi.

RDIF, aşının Mart ayında kullanıma hazır olacağını da ifade etti.

Sputnik Light'ı Putin duyurmuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘light’ aşının geliştirildiğini Aralık ayında duyurmuştu. Putin bu aşının antikor geliştirme süresinin daha kısa olacağını söylemişti. Daha sonra Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, aşının 4 aya kadar bağışıklık sağlayacağını, etkisinin yaklaşık yüzde 85 oranında olacağını kaydetmişti. Gintsburg, ‘light’ aşıların yurtdışına sevk edileceğini, Rusya vatandaşlarına iki bileşenli aşının yapılacağını da söylemişti.

Toplu aşılama sırasında yardımcı olması beklenen, Sputnik V’nin sadeleştirilmiş versiyonu olan bu aşının geliştirilmesindeki başlıca amaç, koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının yüksek olduğu ülkelerde, bu sayıyı düşürmek.