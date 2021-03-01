Gözler 'yerinde karar' döneminin ilk kabine toplantısında: Kademeli normalleşme kararları açıklanacak

Tüm Türkiye'de gözler bugünkü 'yerinde karar' döneminin ilk kabine toplantısına çevrildi. Toplantıda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak dört kategoriye ayrılan illerdeki risk durumuna göre lokantaların açılmasından yüz yüze eğitime, hafta sonu yasaklarından hafta içi kısıtlamalarına kadar kademeli normalleşme kararları açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme çerçevesinde bugün uygulamaya geçen 'yerinde karar' döneminin ilk kabine toplantısına başkanlık edecek.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Beştepe’de yapılacak toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri konusunda kabineye kapsamlı bir sunum yapacak. Koca, mutasyonlu virüsün hangi illerde ne durumda olduğunu, illerdeki vaka tablosunu, alınabilecek tedbirleri ve esnetme önerilerini kabine üyelerine anlatacak.

Kabinede risk durumunun düşük olduğu illerde yüz yüze eğitime geçiş, lokanta, kafe, restoran ve kıraathanelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesi, hafta içi yaşlılar ve gençler için uygulanan kısıtlamanın normalleşme çerçevesinde kademeli kaldırılmasına dönük kararların çıkması bekleniyor.

Normalleşmeye en yakın 5 şehir

Bilim Kurulu’nun kararları doğrultusunda bu kapsamda vaka sayısı bakımından düşük riskli iller grubunda yer alan Batman, Hakkari, Iğdır, Şırnak ve Muş, normalleşmeye en yakın şehirler olarak sıralanıyor.

Riskin düşük olduğu illerde bu hafta itibariyle lokanta, kafe ve restoranların tedbirli, mesafeli, sınırlı kapasite ve HES kodu şartıyla açılmasına dönük karar alınması planlanıyor. Söz konusu illerde hafta içi belli saatlerle, hafta sonu kısıtlamaların da esnetilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yüz yüze eğitimin tedbirlere uyulması şartıyla kademeli başlatılması öngörülüyor'

Erdoğan başkanlığında yapılan bir önceki kabine toplantısında 1 Mart’ta başlayacağı açıklanan normalleşme çerçevesinde yüz yüze eğitimin hangi illerde nasıl uygulanacağı da kabinede ele alınacak en kritik başlıklar arasında olacak. Buna göre vaka sayısına göre düşük riskli illerde yerinde karar dönemi uygulaması kapsamında yüz yüze eğitimin tedbirlere uyulması şartıyla kademeli başlatılması öngörülüyor.

İç ve dış gelişmelerin de ele alınacağı kabinede yeni anayasa çalışmaları, son aşamaya gelen ekonomik ve hukuki reform süreciyle Erdoğan’ın yarın Beştepe’de açıklayacağı İnsan Hakları Eylem Planı’nda da son rötuşlar yapılacak.

Toplantıda, ekonomide yaşanan son gelişmelerin yanı sıra Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Gara, ABD ve AB ile yeni dönem diplomasisi de değerlendirilecek. Kabinede alınan tüm kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.