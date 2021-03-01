Kayıt
16:21 01 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Sinovac, CoronaVac, Sancaktepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

    Keymen İlaç'tan 1 milyon doz aşı iddialarına yanıt: Fiyatın ticari sır olarak kalması Sinovac'ın tercihidir

    © REUTERS / MURAD SEZER
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 64
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1043584536_0:0:3001:1688_1200x675_80_0_0_1cd57afab908eb188d701154899e9805.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202103011043923267-coronavac-asisi-ile-ilgili-iddialara-keymen-ilactan-aciklama/

    Sinovac aşısının Türkiye'ye getirilmesi süreciyle ilgili Çinli firmanın Türkiyedeki yasal temsilcisi Keymen İlaç A.Ş. aracı firma oldukları ve kendilerine 12 milyon dolar ödeme yapıldığı yönündeki iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı.

    Keymen İlaç A.Ş. aracı firma oldukları ve kendilerine 12 milyon dolar ödeme yapıldığı yönündeki iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Açıklamada, Keymen İlaç’ın 2013 yılından beri Sinovac firmasının Türkiye’deki tek yetkili yasal distribütörü olduğuna işaret edilerek, Sinovac firmasına ait ürünlerin Türkiye’deki ruhsat sahibi olduğu vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi:

    "Ülkemiz ve dünyanın içinden geçtiği zorlu pandemi sürecinde gerek ülkemize aşının kazandırılabilmesi gerek dünyadaki aşı çalışmalarına gücümüz ölçüsünde katkı sağlayabilmek için firmamız pandeminin ilk günlerinde, Nisan 2020’de Faz 3 çalışmalarının ülkemizde gerçekleştirilmesi ile ilgili yasal izin ve etik kurul başvurularını yapmıştır. Etik kurul izinleri bu konuda tüm aşamaları yüksek titizlikle inceleyen Hacettepe Üniversitesi Etik Kurulu’nca değerlendirilmiş ve süreç, 15 Eylül 2020 tarihinde tamamlanmış, akabinde kamuoyuna da yansıdığı üzere 16 Eylül 2020 tarihinde Faz 3 çalışmalarına başlanmıştır.

    Aşı çalışmalarını desteklemek ve öncelikli aşı alabilmek için firmalara milyarlarca dolar/euro hibelerin  verildiği aylarda, Keymen İlaç dünyanın dev aşı firmalarının, üreticilerinin, aşı enstitülerinin ancak cesaret edebildiği bir klinik çalışmaya soyunmuş; sonucunun başarılı olup olmayacağı belli olmayan, başarılı olsa dahi henüz ülkemizin bu aşıyı alıp almayacağı bile belirsizken, milyonlarca dolara mal olan ve bu maliyetin tamamına yakını Keymen İlaç tarafından hiçbir ticari beklenti olmaksızın ve tüm riskler göze alınarak karşılanan bir çalışmanın altına girmiştir."

    'Türkiye en uygun fiyatla aşıya ulaştı'

    Aşı tedariğinde Türkiye’nin en uygun fiyatla aşıya ulaşabilmiş olmasına da işaret edilerek "Ne mutlu bize ki üstümüze aldığımız bu ağır yük ve sorumluluğun sonucu olarak da aşı tedariğinin son derece zor ve kısıtlı imkanlarla yürütüldüğü bu süreçte, kapasiteler ve yasal izinler dahilinde şu an dünyadaki en uygun fiyata ülkemiz nüfusuna yetecek kadar doz aşıya ulaşabilme imkanı ve dünyada nüfus başına aşılamada en önde giden ülkelerden biri olma konumuna gelmemiz sağlanmıştır" denildi.

    Aşının satın alınması ile ilgili mali konuların, Sinovac Firmasının Genel Müdürü Helen Yang’ın Türkiye’ye gelmesiyle, bizzat Sağlık Bakanlığı ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) nezdinde gerçekleştirildiğinin altı çizilen açıklamada, "Hem ülkemizin menfaatleri hem de aşı üretimiyle ilgili asgari maliyetler gözetilerek CoronaVac aşısının doz fiyatı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’nın açıkladığı üzere şu anda bu aşıyı en ucuz bedel ile alan ülke Türkiye Cumhuriyeti’dir. Ancak Sinovac firması ticari bir firmadır ve firmanın diğer ülkelerle olan ticari ilişkilerinin etkilenmemesi adına birim fiyatının gizli tutulması konusunda anlaşılmış olup son günlerde çirkin bir şekilde alay konusu edilen ‘Ticari Sır’ konusu bundan ibarettir. Unutulmamalıdır ki ticari sırrın korunması, gerek ulusal mevzuatımızda, gerekse uluslararası anlaşmalarda düzenlenmiş ve ihlali halinde cezai ve hukuki yaptırımları bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

    'Aşının ülkemizdeki dolumu için tüm tedariği sağladık'

    Üretim ve dolum kapasitelerinden kaynaklanan aşı tedarik sıkıntısı nedeniyle, pandeminin geldiği koşullarda, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu aşıyı en kısa sürede temin edilmesi için uygulamaya hazır ürünün yanı sıra, aşının yığın halde üretilmesi ve dolumunun ülkemizde yapılmasıyla aşılama programının aksamadan hızla devam ettirilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklama şu ifadelerle devam etti:

    “Tüm dünyada enjektör ve vial sıkıntısı yaşanmaktayken dolum için gerekli tüm malzemenin temini ve yatırımlar, Keymen İlaç tarafından zamanında yapılmış, maliyeti firmamızca karşılanmıştır. Sözleşme gereği Devlet Malzeme Ofisi’ne verilmesi gereken teminat mektupları, lojistik işlemler, dolum tesislerinin işlemleri için gerekli tüm nakit akışı, şirketimiz tarafımızdan karşılanmıştır. Bu yatırımlar ciddi yatırımlar olup Devlet Malzeme Ofisinden sözleşmeye istinaden tek kuruş avans veya peşin ödeme alınmadığı gibi, kamu bankalarından da tek kuruş kredi kullanılmamıştır. Sinovac firması, tüm dünyaya uyguladığı, sözleşmenin imzalanması ile birlikte yüzde 50 peşin ödeme şartından, Türkiye Cumhuriyeti’nin mevzuatlarına uymadığı için ticari risklerin bir kısmını Keymen İlaç’ın karşılaması ile vazgeçmiştir. Devlet Malzeme Ofisinden peşin ödeme ya da avans alınmadığı için firmamızca yapılan bunca ödemelerin bir kısmının karşılanabilmesi için 1 milyon doz aşı Sinovac firmasının talebiyle, bedelsiz olarak şirketimize gönderilmiştir. Bu aşının karşılığı, bahsedilen tüm bu giderler için kullanılmıştır.”

    'Tek kuruş kar ya da gelir beklentimiz olmadı'

    "Özetle bu süreç üretici firma ile tam ve tek yetkili distribütör arasındaki bir ticari mahsuplaşma işlemidir. Sinovac firması ile yapılan sözleşme kapsamında 1 milyon doz aşının hibe edilmesi söz konusu olmayıp, alınan bütçenin her kuruşunun karşılığı vardır. Keymen İlaç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden tek kuruş komisyon, kar ve benzeri bir gelir elde etmemiştir, böyle bir beklentisi de yoktur, olamaz, olmamıştır. Bu aşı ile ilgili tüm ticari edinimler, Sinovac firmasıyla 2013 yılında yapılmış olan temsilcilik anlaşmasına dayalı olarak, bu firmanın ürünlerinin satışı, lojistiği ve benzeri işlemlerin gerçekleştirilmesiyle sınırlıdır. Çok rahatlıkla anlaşılacağı üzere buradaki sorumluluğumuzun tanımı ‘aracı (komisyoncu-yandaş-lüpletici-götürücü-haramzade vb.) firma’ değil, ‘yetkili firmadır’. Ülkemizdeki aşılama sürecinin herhangi bir zarar görmeden ve aksamadan yürütülmesi için harcanan bunca emek ve alınan riskler, hiçbir kamu mevzuatı çiğnenmeden, hiçbir kamu çalışanı zor durumda bırakılmadan ve ülkemizin tek bir kuruşunun heba olmasına izin vermeksizin yapılmıştır."

    'Her türlü faturayı ibraz ederiz, usulsüz belge toplamaya çalışmayın'

    “Aşılama programı aksatılmadan, gerekli yasal ihracat prosedürlerinin en kısa sürede tamamlanarak, aşı temininin olabildiğince düzenli ve hızlı yapılması, Sağlık Bakanımız ve bakanlık yetkililerinin hem yurt dışı muhatapları hem de Sinovac nezdinde olağanüstü gayretleri ile gerçekleşmektedir. Aşı konusunun siyasi çıkar malzemesi yapılması ve toplumun yanıltılması böylesine kritik bir süreçte kabul edilemez. Keymen İlaç’ın tüm ticari faaliyetlerinde asla ödün vermediği ve vermeyeceği iki konu, insan sağlığı ve ülkenin çıkarlarıdır. Şu ana kadar yaptığı tüm işlerde şeffaf olup tüm enerjisini mesnetsiz iddialara karşılık vermek yerine, ülkenin pandemiden kurtulması için daha çok çalışmaya ve nihai hedefi olarak ülkemizde kendi aşılarımızı kendimizin üretmesi için bağlantıların ve altyapının oluşturulmasına harcamayı tercih etmektedir. Gerektiğinde tüm faturalar, bizzat Keymen İlaç tarafından ibraz edilebilir, bunun için Türkiye Cumhuriyeti memurlarının usulsüz iş yapmaya zorlanmasının gereği yoktur. Zira söz konusu evrakları kendi zihniyetlerindeki aracı tanımına uygun kişi ya da kişililerle yolsuzluk ve usulsüzlükle elde edip, kasıtlı olarak yolsuzluk yapılıyormuş algısını yaratmak için kamuoyuna sunan kişilere, bu durumun açıklaması daha önceden yapılmıştır.”

    “Klinik çalışmanın başlaması ile birlikte firmamıza ait gümrük kayıtlarının illegal yollarla elde edilmesiyle başlayan taciz sürecinde de kendilerine istedikleri zaman istedikleri bilgi ve evrağı tarafımızdan talep edebilecekleri ifade edilmiştir. Aşı üreticilerinin, Mayıs ayında milyarlarca para hibe eden ülkelere bile aşı tedarik edemediklerinin, ilgili ülkelerin üreticileri mahkemeye vereceklerinin ortada olduğu bir dönemde, bir milyon doz aşının hibe edildiği ve bunun üzerinden yolsuzluk yapıldığı algısını yaratmak, en hafif tabiri ile kötü niyettir. Ülkemizde yapılan aşılama sayısının artması ile birlikte dozu artan yalan ve iftiraları şaşkınlıkla ve bir anlam veremeden üzüntüyle izlemekteyiz. Her gün yüzlerce insanımızın hayatını kaybettiği, maddi ve manevi sıkıntıların yaşanmasına yol açan böylesine hayati bir konudan siyasi rant beklentisiyle sorumsuzca davranarak ülkemizin aşı temin sürecine verilen zarar ve firmamızın maruz bırakıldığı hakaret ve ithamların karşılığını öncelikle halkımızın vicdanına bırakmakla birlikte gerekli hukuki sürecin de başlatıldığını kamuoyuna duyururuz.”

    Etiketler:
    CoronaVac, Aşı, Kovid-19, Helen Yang
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Gümüşlük koyunda aniden çekilen deniz suyu 3 bin 500 yıllık tarihi Mydos kentine giden kral yolunu ortaya çıkardı.
    Sular çekildi, Bodrum'da tarihi kral yolu ortaya çıktı
    Karikatür
    ABD, Mısır’ın Rus Su-35 jetlerini satın almasından endişeli
    İnfografik
    WhatsApp ve Telegram'ın özellikleri neler?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet