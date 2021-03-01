DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 10'undan azı koronavirüse karşı antikor sahibi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya nüfusunun sadece yüzde 10'undan azının koronavirüse karşı antikor geliştirdiğini ve sürü bağışıklığı oluşturmanın tek yolunun aşılama olduğunu açıkladı.

DSÖ Bilim Şefi Soumya Swaminathan, kuruluşuın Twitter hesabından yayınlanan bir röportajda, aşılama çalışmalarının hızla devam ettiği dönemde dünyada antikor geliştiren kişilerin oranına ilişkin bilgi verdi.

Swaminathan, "Fiiliyatta dünya nüfusunun yüzde 10'undan daha azında bu virüse karşı antikor bulunuyor. Elbette bazı yerlerde, özellikle çok yoğun kentsel yerleşimlerde görüldüğü gibi, nüfusun yüzde 50-60'ının virüse maruz kaldığı ve antikor geliştirdiği bölgeler var" dedi.

Hint bilim insanı, sürü bağışıklığı oluşturmanın tek yolunun aşılama olduğunun altını çizdi.

Halihazırda onaylanmış aşıların Kovid-19'u şiddetli geçirmeye, hastaneye kaldırılmaya ve ölüme karşı iyi bir koruma sağladığını kaydeden Swaminathan, aşıların hastalığın hafif geçirilmesine ve asemptomatik koronavirüs enfeksiyonuna yönelik etkisinin halen araştırıldığını belirtti.