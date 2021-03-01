Slovakya, Sputnik V aşısını tescil eden ülkeler arasına katıldı

Slovakya, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'nin kullanımına onay veren dünyada 39. ve Avrupa Birliği'nde (AB) 2. ülke oldu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan (RDIF) yapılan açıklamada, "Slovakya, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi tescil etti. Slovakya, Sputnik V aşısının kullanımına onay veren dünyanın 39’uncu ve Avrupa Birliği’nin 2’inci ülkesi oldu" ifadelerine yer verildi.

'Slovakya, ilk Sputnik V partisini AB’nin onayı olmadan aldı'

Slovakya Başbakanı İgor Matoviç, AB'nin Sputnik V aşısını tescil etmesini beklemeden bugün Rus aşısının ilk partisini aldıklarını açıkladı.

Matoviç, aşının ulaştırıldığı Kosice kentinin havalimanında düzenlenen basın toplantısında, "Avrupa İlaç Ajansı tarafından tescil edilmesini beklemeden Rusya’dan Sputnik V aşısının alımına başladık, çünkü kaybedecek zamanımız yok. Ülkede aşı kıtlığı var. Her gün Kovid-19 yüzünden onlarca vatandaşımız ölüyor. Bu alım, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak" dedi.