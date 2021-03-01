Slovakya, Sputnik V aşısını tescil eden ülkeler arasına katıldı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan (RDIF) yapılan açıklamada, "Slovakya, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi tescil etti. Slovakya, Sputnik V aşısının kullanımına onay veren dünyanın 39’uncu ve Avrupa Birliği’nin 2’inci ülkesi oldu" ifadelerine yer verildi.
'Slovakya, ilk Sputnik V partisini AB’nin onayı olmadan aldı'
Slovakya Başbakanı İgor Matoviç, AB'nin Sputnik V aşısını tescil etmesini beklemeden bugün Rus aşısının ilk partisini aldıklarını açıkladı.
Matoviç, aşının ulaştırıldığı Kosice kentinin havalimanında düzenlenen basın toplantısında, "Avrupa İlaç Ajansı tarafından tescil edilmesini beklemeden Rusya’dan Sputnik V aşısının alımına başladık, çünkü kaybedecek zamanımız yok. Ülkede aşı kıtlığı var. Her gün Kovid-19 yüzünden onlarca vatandaşımız ölüyor. Bu alım, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak" dedi.
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