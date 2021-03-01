RDIF: Sputnik V için AB ülkelerinden çok sayıda başvuru aldık

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, AB ülkelerinden Rus koronavirüs aşısı Sputnik V temini için çok sayıda başvuru aldıklarını ve bu yönde çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Sputnik V aşısı tedariği için çok sayıda başvuru aldıkları bilgisini verdi.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, yaptığı açıklamada, "AB ülkelerinin ulusal düzenleyicilerinin yaptığı veri analizi sonucu bu ülkelerden, Sputnik V aşısının doğrudan temini için çok sayıda başvuru aldık. Bu yöndeki çalışmayı ve ayrıca ocak ayında başlattığımız kademeli aşı incelemesi prosedürü kapsamında, Avrupa İlaç Ajansı ile işbirliğini sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısı, Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından geçen yılın ağustos aynıda tescil edilmişti.

Sputnik V, dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olma özelliğini taşıyor.