Çin, hazirana kadar nüfusunun yüzde 40'ını aşılamayı hedefliyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonuna bağlı tıp uzmanı Zhong Nanshan, Brookings Enstitüsü ve Tsinghua Üniversitesince düzenlenen, ABD'li ve Çinli uzmanların katıldığı çevrim içi forumda konuştu.

Hazirana kadar ülkenin yüzde 40'ını aşılamayı hedeflediklerini açıklayan Zhong, Çin'in aşı kapasitesinin bu hedefe ulaşmak için yeterli olduğunu ifade etti.

Çin'in salgını kontrol altına alma sürecinde çok iyi olduğunu ancak aşılama hızının diğer ülkelere kıyasla daha düşük olduğunu belirten Zhong, 1.4 milyarlık nüfusun yalnızca yüzde 3,56'sının aşılandığını aktardı.

Zhong, 28 Şubat itibarıyla ülkede yaklaşık 52 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtıldığını bildirdi.

Bunun yanı sıra Çinli ve ABD'li uzmanlar, hızlı bir normale dönüş süreci beklenmemesi konusunda uyardı.