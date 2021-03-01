Rusya, 13-17 yıla kadar bağışıklık sağlayacak Kovid-19 aşısı geliştiriyor

Rusya Federal Tıbbi Biyoloji Ajansı (FMBA) hücre düzeyinde bağışıklık sağlayacak bir Kovid-19 aşısı geliştiriyor. Bu aşının 13-17 yıl kadar süren hücresel bağışıklık kazandırabileceği belirtiliyor.

FMBA Başkanı Veronika Skvortsova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdikleri görüşmede, Kovid-19’a karşı hücresel bağışıklık sağlayacak bir aşı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Skvortsova, antikorlarla sağlanan ve aylarla kısıtlı bağışıklıktan farklı olarak, hücresel bağışıklığın 13-17 yıla kadar kalabildiğini ifade etti.

Skvortsova, S-proteininde ileride yaşanabilecek mutasyonların, virüsün mevcut aşılara karşı dayanıklılığını artırabileceğini, ancak yeni aşının, virüsün diğer içerikleri üzerinde de etkili olacağını ekledi.