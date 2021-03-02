Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayılarını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımına göre, illere göre haftalık (20-26 Şubat 2021) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89.90, Ankara'da 39.84, İzmir'de 53.42, Antalya'da 78.11.

Ordu, 301.76 ile geçen hafta 100 bin kişi başına en çok vaka görülen il olurken, Şırnak 2.29 ile sonuncu.

Öte yandan Koca, yaptığı paylaşımda, "Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz" ifadelerini kullandı.

Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/IOSAAcuqB9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 1, 2021

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