Venezeülla'dan Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısına onay

Venezüella, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının ardından Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının da ülkede kullanımına onay verdi.

Venezüella Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin ve Venezüella arasındaki iş birliği sayesinde, halkımızın sağlığına ve refahına özen gösteriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, 13 Ocak'ta Sputnik V'yi tescil etmişti. Caracas ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) arasında Sputnik V aşısının bu ülkede üretimi konusunda anlaşma sağlanmıştı.