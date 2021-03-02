İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu'ndan uyarı: Yüksek riskli gruptayız, salgın bitmedi

Yüksek riskli gruptayız,Salgın bitmedi.Uyum içinde kısıtlama duygusu ve farkındalığı ile hareket etmek zorundayız.Aman DİKKAT!

öğrencimize, yaşlımıza,esnafımıza,vatandaşımıza GÜVENİYORUZ. Şimdiye kadar gösterdikleri özveriye bundan sonra gösterecekleri hassasiyete çok TEŞEKKÜRLER