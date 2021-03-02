İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu'ndan uyarı: Yüksek riskli gruptayız, salgın bitmedi

Normalleşme adımları kapsamında dün akşam açıklanan kararlar sonrasında İstanbul’da sabah erken saatlerde birçok sektörde hareketlilik başladı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu İstanbul’un yüksek riskli iller grubunda bulunduğunu ifade ederek vatandaşları uyardı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Yüksek riskli gruptayız, salgın bitmedi. Uyum içinde kısıtlama duygusu ve farkındalığı ile hareket etmek zorundayız. Aman dikkat! Öğrencimize, yaşlımıza, esnafımıza, vatandaşımıza güveniyoruz. Şimdiye kadar gösterdikleri özveriye bundan sonra gösterecekleri hassasiyete çok teşekkürler."
Yüksek riskli gruptayız,Salgın bitmedi.Uyum içinde kısıtlama duygusu ve farkındalığı ile hareket etmek zorundayız.Aman DİKKAT!— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) March 2, 2021
öğrencimize, yaşlımıza,esnafımıza,vatandaşımıza GÜVENİYORUZ. Şimdiye kadar gösterdikleri özveriye bundan sonra gösterecekleri hassasiyete çok TEŞEKKÜRLER
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