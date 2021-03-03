Rusya Federal Tıbbi Biyoloji Ajansı: Üçüncü dalgayı önlemek için nüfusun dörtte birinin aşılanması gerekiyor

FMBA Başkanı Veronika Skvortsova, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Üreticilerin beyan ettiği gibi aşı yüzde 94 etkinliğe sahipse ve aşılama sonrasındaki bağışıklık süresi doğal hastalık sırasında edinilen bağışıklığın süresinden kısa değilse üçüncü dalganın tamamen önlenmesi için ülke nüfusunun yüzde 25’ini aşılamamız gerekiyor. Bu, en fazla 2 ay sürecek tek defalık program için geçerli. Ama eğer programı mayıs ayına kadar uzatırsak nüfusun yüzde 30’unun aşılanması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Skvortsova, “Aşılama olmadan sadece SARS-CoV-2 virüsünün doğal özellikleri ve yol açtığı bağışıklık esas alınarak değerlendirecek olursak bu durumda üçüncü dalga kaçınılmaz olur. Bu durumda, üçüncü dalga yaklaşık mayıs ayı başında başlar ve ekim ayında zirveye ulaşır” diye konuştu.

FMBA Başkanı, ajansında ve genel olarak dünyada, hastalığın seyrini ve Kovid-19’un epidemiyolojik sürecinin gelişimini tahmin eden matematik modellerin geliştirildiğini de sözlerine ekledi.

Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, toplu bağışıklığının ülke nüfusunun yüzde 60’ı aşılandıktan sonra ağustos ayına doğru oluşabileceğini dile getirmişti.