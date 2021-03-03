Güney Kore'de AstraZeneca aşısı olan 2 kişinin ölümü hakkında soruşturma başlatıldı

Güney Kore'de Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın üretip dağıttığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla başlatılan aşılama çalışmaları sürerken, sözgelimi aşıyı yaptıran 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (KCDC) yapılan açıklamada, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

Bununla birlikte hayatını kaybeden kişiler arasında herhangi bir kan bağının bulunmadığı ve bu kişilerin, kronik hastalıklarının da olduğu ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerden ilkinin, öncesinde serebrovasküler hastalık teşhisi konulan 63 yaşında bir huzurevi sakini olduğu ve aşılandıktan günler sonra şiddetli ateşlenmeyi takiben kan zehirlenmesi ve zatürre geçirdiği kaydedildi.

Diğerinin ise, 50'li yaşlarında ve kalp ve şeker hastalıklarının olduğu öğrenildi. Ayrıca bu iki kişinin AstraZeneca aşısı olduktan bir gün sonra da kalp krizi geçirdikleri bilgisi verildi.

KCDC, ölümlerin sebebini soruşturduklarını bildirse de mağdurların kimliği ya da soruşturmanın detaylarına ilişkin daha fazla bilgi paylaşmadı.

AstraZeneca şirketinin Güney Kore'nin başkenti Seul'deki sözcüsü de konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Öte yandan geçen haftalarda Güney Kore'de 65 yaşın üstündekilere, AstraZeneca aşısının bu yaş grubu için güvenli ve etkili olduğunu kanıtlamak için yeterli veri bulunmadığı belirtilerek aşı olmamaları tavsiye edilmişti.

Ülkede AstraZeneca aşısına 10 Şubat'ta acil kullanım onayı verilmiş, toplu aşılamaya ise 26 Şubat'ta başlanılmıştı.

Şimdiye dek ülkede 85 bin 904 kişiye aşının tek dozunun uygulandığı bilgisi verildi.