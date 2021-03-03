Moldova'da Sputnik V aşısına onay çıktı

Moldova Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı Ulusal Bağışıklık Uzmanları Danışma Komitesi'nin bugünkü toplantısında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama sürecinin değerlendirildiği bildirilirken "Komite üyeleri, üretildiği ülkelerde tescil edilen ve Dünya Sağlık Örgütü'nün listesine dahil edilen aşıların Moldova'da kullanımına onay verdi" ifadelerine yer verildi.
Moldova'da kullanımına onay verilen aşıların Pfizer/BioNTech, AstraZeneca-İngiltere, AstraZeneca–Sk Bio, AstraZeneca–SII, Sinopharm, Sinovac, Moderna, Janssen, The Gamaleya Araştırma Merkezi (Sputnik V) ve CanSinoBio olduğu belirtilirken listenin genişletilebileceği kaydedildi.
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