Rusya şimdilik ‘aşı turistlerini’ beklemiyor

Rus turizm operatörleri, Rusya’ya Kovid-19 aşısı için gelmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarının olduğunu ve bu talebe karşılık vermek için ‘aşı turları’ düzenlemeyi planladıklarını belirtmişti, ancak bunun kısa vadede gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor.

Önde gelen Rus tur operatörlerinden Intourist Genel Müdürü Viktor Topolkarayev şubat ayı başlarında, yabancı ülkelerden, özellikle de Asya ve Güney Amerika ülkeleri vatandaşlarından Rusya’da Kovid-19 aşısı olmak için yoğun talep aldıklarını belirtmiş ve bu talebe tanıt vermek için ‘aşı turları’ düzenlemeyi planladıklarını duyurmuştu.

Ancak, Rusya’ya girişlerin sınırlı tutulduğu bu aşamada bu projenin hayata geçirilmesi pek mümkün görünmüyor. Şu anda Rusya’ya sınırlarının açık olduğu sadece 21 ülke vatandaşı giriş yapabiliyor: Türkiye, Tanzanya, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Maldivler, Mısır, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Güney Kore, Sırbistan, Küba, Japonya, Seyşeller, Etiyopya, Vietnam, Hindistan, Katar, Finlandiya, Yunanistan ve Singapur.

Diğer ülke vatandaşlarının Rusya’ya giriş yapabilmeleri için özel nedenlerinin olması gerekiyor. Rusya’ya girmelerine izin verilen ‘kapalı’ ülkelerden vatandaş kategorileri hükümetin özel kararnamesiyle belirleniyor. Bunlar arasında diplomatlar ve aileleri, yabancı uzmanlar, tıbbi bakım almak için gelenler ve refakatçileri yer alıyor.

Ancak bir yabancı ülke vatandaşının Rusya’ya girişinin Kovid-19 aşısına erişim sağlayabileceği anlamına gelmediğini belirten Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, “Bizim için mutlak öncelik Rusya Federasyonu vatandaşlarının aşılanmasıdır” dedi.

Medsi Group Tıbbi Direktör Yardımcısı Kseniya Şehovtsova, Dışişleri Bakanlığı'nın yasal adreslerinde kayıtlı diplomatik misyon çalışanlarının aşıya erişimlerinin olduğunu belirterek, “Sputnik V ile aşılama, Moskova’da kalıcı veya geçici ikamet belgesine sahip Rusya vatandaşlarının yanı sıra, başkentte geçici oturma izni olan yabancı ülke vatandaşlarına yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Moskova’daki Skolkovo İnovasyon Merkezi’nde bulunan İsrail Hadassah Hastanesi’nin Rusya şubesi temsilcileri, zorunlu sağlık sigortası kartı olması şartıyla Moskova’daki herhangi bir kliniğine bağlı herkesi aşılayacaklarını kaydetti.

Rus İnterfaks ajansına konuşan bir kaynak, yurt dışından gelen yabancı ülke vatandaşlarının yalnızca mobil aşılama merkezlerinde aşı olma şansının olduğunu belirterek, “Mobil aşılama noktalarında görev yapan doktorların yaklaşımı biraz farklı. Yabancı ülke vatandaşlarının kendi ulusal pasaportlarını ibraz ederek aşı oldukları durumlar var” dedi.

Bu tür mobil merkezler Moskova'da Helikon-Opera tiyatrosu ve GUM, Okyanusya, Gorod, Salaris, L-153 alışveriş merkezleri ve başkentteki bir dizi başka noktada açıldı.