Polis baskınında gece kulübünde yakalanınca tepki gösterdi: Neden çekiyorsun, adam mı öldürdük?

İzmir'de, devriye sırasında bir gece kulübünün içerisinden müzik seslerinin geldiğini fark eden polis ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken gece kulübüne yapılan baskında içeride bulunan 23 kişiye para cezası kesildi. İşlem yapılan bir kişi ise gazetecilere "Neden çekiyorsun, adam mı öldürdük?" diye tepki gösterdi.

İzmir’in Konak ilçesinde, saat 21.30 sıralarında devriye görevi sırasında bir gece kulübünün içerisinden müzik seslerinin geldiğini fark eden karakol ekipleri, gece kulübü önüne gelerek çalışma başlattı.

Destek amaçlı olay yerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri ile Motosikletli Yunus Timleri de gelirken, ekipler bir süre sonra gece kulübünün içerisine girdi.

23 kişiye toplamda 144 bin 900 lira para cezası

Gece kulübünün içerisine giren ekipler, içeride bulunan herkesin tek tek kimlik sorgularını gerçekleştirdi. Yapılan kimlik sorgularının ardından 23 kişiye sosyal mesafe kurallarına riayet etmemek ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 144 bin 900 lira para cezası kesildi.

Hakkında işlem yapılan bir kişi, önlemleri ihlal etmesine rağmen gazetecilere, "Neden çekiyorsun, adam mı öldürdük?" diye tepki gösterdi.

Öte yandan, ifadesi alınmak üzere karakola götürülen işletme sahibinin ise, koronavirüs tedbirleri kapsamında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan dolayı hakkında adli işlem başlatıldı.