Çorum'da 800 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, bugüne kadar 219 bin kişiye yeni koronavirüs (Kovid-19) testi yaptıklarını, 60 kişide mutasyonlu vaka tespit ettiklerini söyledi.

Gazete Duvar'dan Elvan Yılmaz'ın haberine göre İl Genel Meclisi’nin mart ayı oturumuna katılan Sobacı, salgında toplam 800 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çorum’da 147 bin 565 kişiye 219 Bin 799 adet test yapıldığını belirten Ömer Sobacı, aşılama çalışmalarıyla ilgili de bilgiler verdi. Sobacı, Çorum’a 102 Bin 369 adet Kovid-19 aşısının geldiğini, şu an stokta 14 bin aşının olduğunu ve 68 Bin 114 kişiye aşı yapıldığını belirterek, toplamda bu sayının 80 bin 932 adete ulaştığını ifade etti.