Trabzon'da cenazeye katılan 100 kişiden 40’ının Kovid- 19 testi pozitif çıktı

Trabzon'da hayatını kaybeden bir kişinin cenazesine yaklaşık 100 kişi katıldı, taziye ziyaretinde bulundu. Bu kişilerden 40'ı bir hafta sonra Kovid-19'a yakalandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Trabzon'da taziyeler telefonla" çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, son 3 haftadır Kovid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5 il içerisinde bulunan Trabzon'da, virüsün cenaze namazları ve taziye ziyaretleri ile yayıldığının belirlenmesi üzerine, namazlar 30 kişiyle sınırlandırıldı.

Yetkililer, taziye için toplanılan evlerde virüsün daha fazla yayıldığını belirterek vatandaşlara bu konuda uyarılarda bulundu.

Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen bölgede virüsün yayılımında etkili olan cenaze ve taziyelere katılımlar sürüyor. Kentte hayatını kaybeden bir kişinin cenazesine yaklaşık 100 kişi katıldı, taziye ziyaretinde bulundu. Taziyeye katılan 40 kişiye bir hafta sonra Kovid-19 teşhisi konuldu.

'Taziyeler telefonla' çağrısı

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta sosyal medya hesabından, "İlimizde yaşanan bir vefat neticesinde yaklaşık 100 kişinin katıldığı cenaze töreni ve taziyeden 1 hafta sonra 40 kişide Kovid-19 hastalığı tespit edilmiştir. Benzer olaylarla karşılaşmamak ve salgınla mücadelede başarılı olmak için Trabzon'da taziyeler telefonla" paylaşımında bulundu.