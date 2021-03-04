İlk ‘ebedi’ koronavirüs enfeksiyonu vakaları ortaya çıktı

ABD’li doktorların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının neden olduğu ilk ‘ebedi’ enfeksiyon vakalarını kaydettikleri öğrenildi.

Sağlık bilimi üzerine araştırmaların yer aldığı MedRxiv sitesinin haberine göre ABD’li doktorlar, Kovid-19 salgının neden olduğu ilk ‘ebedi’ enfeksiyon vakalarını kaydetti.

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacıların belirlediği üzere lösemi hastası bir gençte, okul öncesi yaşta bir erkek ve bir kız çocuğunda virüsün izleri altı aydan fazla korundu.

Uzmanlara göre bağışıklık sistemleri zayıflamış olan kişiler, koronavirüs enfeksiyonuna karşı çok savunmasız durumda kalıyor. Virüsün sürekli olarak vücutta kalması ise, yeni mutasyonlar nedeniyle antikorlara karşı savunmasız hale gelme olasılığını güçlendiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) son verilerine göre şimdiye kadar dünyada 114.4 milyon Kovid-19 vakası tespit edildi, 2.5 milyondan fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Salgının en çok etkilediği ülkeler sırasıyla ABD, Hindistan ve Brezilya olurken, Rusya ise listede dördüncü sırada yer alıyor.