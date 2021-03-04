Laos, Sputnik V aşısını tescil eden 44. ülke oldu

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Laos Sağlık Bakanlığı’nın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi tescil ettiğini, Laos’un Rus aşısının kullanımını onaylayan 44. ülke olduğunu bildirdi.

RDIF’ten yapılan açıklamada, Laos Sağlık Bakanlığı’nın Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısını tescil ettiği, Laos’un Rus aşısının kullanımını onaylayan 44. ülke olduğu belirtildi.

Açıklamada, “RDIF, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edildiğini duyuruyor. Laos, Sputnik V aşısının tescil edildiği dünyanın 44. ülkesi oldu. Aşının tescili acil prosedür (emergency use authorization, EUA) çerçevesinde gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.

Laos has become the 44th country in the world to approve #SputnikV vaccine.

👇https://t.co/tRXX2khsNJ — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 4, 2021

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev ise, “Sputnik V aşısının tescili, koronavirüsün yayılmasını durdurmak ve Laos halkının sağlığını korumak için fırsat sağlayacak. Sputnik V’nin Laos’un ulusal aşı portföyüne dahil edilmesi, insan adenovirüs vektörlerinin iyi araştırılmış platformunda geliştirilen Rus aşısının etkinliğinin tanınmasıdır. Aşı ile ilgili ortaklığımızı Asya bölgesindeki diğer ülkelerle genişletmeyi umuyoruz” açıklamasında bulundu.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Sputnik V, ulusal düzenleyiciler tarafından alınan onay sayısı bakımından dünyanın ilk üç koronavirüs aşısı arasında yer alıyor. Aşıyı tescil eden ülkelerin toplam nüfusu 1.1 milyar kişiyi aşıyor.