Irak, Sputnik V aşısını tescil etti

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedr, INA ajansına verdiği demeçte yetkililerin Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi tescil ettiklerini duyurdu.

El-Bedr, “Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi, Sağlık Bakanlığı'nın Rus aşısının kullanımı için verdiği izin ve Bakanlar Kurulu'na sunulan rapor sonrasında, (aşıyı üreten) Sputnik V ve R-Farm şirketleriyle aşının tedarikine ilişkin doğrudan sözleşme imzalanması için talimat verdi” diye konuştu.

Sözcü ayrıca Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin şu anda Rusya ziyaretinde bulunan Petrol Bakanı İhsan Abdul Cabbar İsmail’e aşının tedarikine ilişkin sözleşmeleri imzalaması için yetki verdiğini ifade etti.

Vatandaşlarını geçen salı koronavirüse karşı aşılamaya başlayan Irak’ta Çin’in geliştirdiği Sinopharm aşısı kullanılıyor. Aşılamada öncelik sağlık çalışanlarına, askerlere, yaşlı kişilere ve kronik hastalığı olanlara tanınıyor.

El-Bedr daha önce Irak’ın toplam 16 milyon doz aşının tedariki ile ilgili sözleşmelerin imzalandığını, ilk teslimatların ‘önümüzdeki günlerde’ Bağdat’a ulaşması beklendiğini açıklamıştı.

713 binden fazla koronavirüs vakasının kaydedildiği ülkede 650 binden fazla kişi sağlığına kavuştu, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

RDIF doğruladı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamada, Irak Sağlık Bakanlığı’nın Sputnik V aşısını tescil ettiği doğrulandı.

Açıklamada, “RDIF, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edildiğini duyuruyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Irak’ın Sputnik V aşısını tescil eden 45. ülke olduğu ifade edildi.

Iraq has become the 45th country in the world to approve #SputnikV vaccine.

👇https://t.co/8wphMvAmQs — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 4, 2021

Aşının tescilinin acil prosedür çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Sputnik V, ulusal düzenleyiciler tarafından alınan onay sayısı bakımından dünyanın ilk üç koronavirüs aşısı arasında yer alıyor. Aşıyı tescil eden ülkelerin toplam nüfusu 1.1 milyar kişiyi aşıyor.