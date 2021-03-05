Arjantinli belediye başkanı, elinde Putin portresiyle aşı oldu

Gasparini, Twitter hesabından aşılandığı anın fotoğrafını paylaştı. Belediye Başkanı, aşı yapıldığı sırada Rusya lideri Putin’in portresini tutuyor.
Paylaşımda, “Aşımı aldım, (Arjantin Devlet Başkanı) Alberto Fernandez’e teşekkürler… Bizi zehirleyecekleri söylenmişti, oysa hayatımızı kurtarıyorlar” ifadesine yer verildi.
Daha önce Rusya ve Arjantin’in, Rus Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısının Latin Amerika ülkesinde üretilmesini öngören mutabakat zaptı imzaladığı bildirilmişti. Arjantin’de Rus aşısı 23 Aralık 2020’de tescil edilmişti.
¡¡ Recibí la vacuna GRACIAS !! @alferdez.@Kicillofok @CFKArgentina— Chinchu Gasparini (@Gasparini_RP) March 3, 2021
Decían que nos iban a envenenar y nos están salvado la vida pic.twitter.com/SbvHHe3v2R
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