Rusya'da mayısa kadar en az 50 milyon Kovid-19 aşı seti üretilecek

Rusya'da, önümüzdeki iki ay içinde en az 50 milyon Kovid-19 aşı setinin üretilmesinin planlandığı bildirildi.

Rusya'nın sağlık denetçisi kurumu Roszdravnadzor yetkilisi Alla Trapkova, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'ndeki toplantıda, "Aşı üretim planı aydan aya büyüyor. Şubat ayı aşı üretim planımız yaklaşık 7 milyon dozdu. Mart ayında bu rakam önemli ölçüde artırılacak. Toplam üretim kapasitesinin mayısa kadar 50 milyon aşı setinden fazla olacak" açıklamasında bulundu.

Toplum bağışıklığına ulaşılması için, hastalar ve reşit olmayanlar hariç 68 milyon 600 bin vatandaşın aşılanması gerektiğini belirten yetkili, 1 Mart itibariyle 7 milyon 885 bin Sputnik V ve 45 bin EpiVakKorona aşı dozunun sivil dolaşıma girdiğini söyledi.

Trapkova, "Halihazırda, Çumakov Merkezi tarafından üretilen ve geçenlerde tescil edilen KoviVak aşısının kontrolü yapılıyor. Bu aşının, kontrolü başarıyla geçtikten sonra martın ikinci yarısında üretime girmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.