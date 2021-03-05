Irak ve Rusya, 1 milyon dozluk Sputnik V anlaşması imzaladı

Kovid-19 vakalarının yayılmasını önlemeye çalışan Irak, ülkedeki bağışıklık oranının artırılmasına yönelik çabalarını da sürdürüyor.

Petrol Bakanlığı'nın açıklamasına göre Irak yönetimi 1 milyon doz Sputnik V aşısı almak için Rus tarafıyla anlaşma imzaladı.

Petrol Bakanı İhsan Abdülcabbar, aşıların iki hafta içinde Bağdat'a teslim edilmesini beklediklerini söyledi.

Irak, salı günü Sinopharm aşısının 50 bin dozluk ilk partisini teslim aldı ve ülkede aşılama, aynı gün sağlık çalışanları, yaşlılar ve güvenlik güçlerine öncelik verilerek başladı.

Sinopharm Grubu'ndan partiler halinde yaklaşık 2 milyon doz daha aşı alacak olan Irak, AstraZeneca ve Pfizer aşılarını almak için de anlaşma yaptı.