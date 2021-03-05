Brezilya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 260 bini geçti

Brezilya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınının ülkedeki seyrine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 260 bin 970'e yükseldiği kaydedildi.

Son bir gün içinde 75 bin 102 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtilen açıklamada, salgının başlangıcından bu yana kaydedilen toplam vaka sayısının da 10 milyon 793 bin 732'ye çıktığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, yaklaşık 9 milyon 630 bin kişinin de hastalığı atlatarak sağlığına kavuştuğu bilgisi verildi.