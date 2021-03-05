Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 657 kişiye para cezası

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 5501 iş yeri, 20 bin 200 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 262, yasaklanan yerlerde sigara içen 82, sokağa çıkma yasağına uymayan 262, karantina ve koronavirüs tedbirlerine uymayan 37, ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 3 sürücü, sosyal mesafe kuralına uymayan 10 kişi ile 1 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 98 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 2 bin 500 aracın kontrolü sağlandı.