'Kırmızı' ilin 'mavi' mahallesi: 'Tek bir vakamız bile yok'

Koronavirüs tablosunda kırmızı ile işaretlenen çok yüksek riskli iller arasında yer alan Balıkesir’de şimdiye kadar hiç Kovid-19 vakası olmayan Edremit’in Hacıarslanlar kırsal mahallesi dikkat çekiyor. Hacıarslanlar Muhtarı Ali Tuzlu, "Tek bir vakamız bile yok. Bunu temizliğe borçluyuz" dedi.

Yeni kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte, koronavirüs haritasında kırmızı risk bölgesi olarak işaretlenen Balıkesir’de pandemi ile mücadele bütün hızıyla sürüyor.

İl genelinde virüsün yayılma hızını düşürmek için tedbirler artırılırken, Edremit’in kırsal Hacıarslanlar Mahallesi'nde şimdiye kadar hiç pozitif vaka görünmemesi duyanları şaşırtıyor.

Kazdağları’nın eteklerinde zeytinlik alanların içinde yer alan Hacıarslanlar Muhtarı Ali Tuzlu, "Tek bir vakamız bile yok. Bunu temizliğe borçluyuz. Köylü kurallara riayet ediyor. Herkes maskesini takıyor. Sıkıntımız yok. Köylümüz toprak ile uğraşıyor. Bahçeye gidiyor. Hastalık kafasından siliniyor zaten. Hastalıklar kafada birikir" dedi.