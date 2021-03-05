Kayıt
12:45 05 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    para cezası alan minibüs şoförü Tarık Uslu

    Koronavirüs denetiminde ceza yiyen minibüs şoförü: 6. cezam, nasıl ödeyeceğim?

    © DHA
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/1043958088_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_41f22c929dbf55829695417ce08ff811.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202103051043958118-koronavirus-denetiminde-ceza-yiyen-minibus-soforu-6-cezam-nasil-odeyecegim/

    Eyüpsultan'da jandarma ekipleri şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik Kovid-19 denetimi yaptı. Denetimde toplu taşıma araçları tek tek incelendi, yolculara uyarılar yapıldı. 7 fazla yolcu bulunduran ve para cezası alan minibüs şoförü Tarık Uslu, "5 tane cezam var bu 6. ceza oldu. Ben bunu nasıl ödeyeceğim. Bir daha olsa bir daha yaparım" dedi.

    İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında, Eyüpsultan Habipler Yolu'nda Jandarma Ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

    Denetim kapsamında toplu taşıma araçlarında HES kodu sorgulaması yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulması yönünde yolcular tek tek uyarıldı.

    Aracına 7 yolcu fazla alan minibüs şoförü Tarık Uslu, cezai işlem yapıldığı sırada isyan etti. Uslu, daha önce 5 tane ceza aldığını, borç içinde olduğunu ve fazla yolcu almaya devam edeceğini belirtti.

    Aracına 7 yolcu fazla alan minibüs şoförü Tarık Uslu, cezai işlem yapıldığı sırada, daha önce 5 tane ceza aldığını, borç içinde olduğunu ve fazla yolcu almaya devam edeceğini belirtti.

    Ayakta yolcu aldığı için 3 bin 180 lira para cezası kesilen minibüs şoförü Tarık Uslu, şunları söyledi:

    • 30 kilometre yol gidiyoruz, yaptığımız işe bak.  100 bin lira borcum var, bu borcumu kim ödeyecek; ayıptır. Bu kadar da olmaz 300 lira ceza yiyeceğim şu anda yazık günahtır. 5 yolcu için. Normalde kapasite yüzde 50. 5 tane yolcu ayaktaydı. 6-7 kişi olsun ne fark eder.

    ‘Hırsızlık yapsak olmuyor, 3 tane çocuğum var ne yapayım’

    • İETT otobüslerinde kaç tane yolcu var. Tramvayda kaç yolcu var. Onlara kimse bir şey demiyor. Hırsızlık yapsak olmuyor, 3 tane çocuğum var ne yapayım ben. Ben bu cezayı nasıl ödeyeceğim ya gidip tefeciden para alacağım ya da gidip bilezik satacağım ya telefonumu satacağım.

    'Bir daha olsa bir daha ayakta yolcu alırım, nasıl yolcu almayayım bir sürü borcum var'

    • Biz de çocuklara ekmek götürüyoruz. Günde 100 lira para eve götürüyorum onu da çok görüyorlar. Arabayı satsak ne iş yapacağız. Bir daha olsa bir daha ayakta yolcu alırım. Nasıl yolcu almayayım bir sürü borcum var. Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim. Yasaksa tramvaya da yasak gidin tramvaya bakın. Yazık günahtır bir çare bulsunlar. Sadece 5 tane yolcu ya 5 yolcu yazıktır. 5 tane cezam var bu 6. ceza oldu. Ben bunu nasıl ödeyeceğim.
    Etiketler:
    Tarık Uslu, HES kodu, Şoför, Toplu taşıma, Denetim, Koronavirüs, Kovid-19, Ceza, Minibüs, Eyüpsultan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yunanistan'da meydana gelen deprem sonucu hasar gören ev
    6.2'lik depremle sarsılan Yunanistan'dan görüntüler
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    WhatsApp ve Telegram'ın özellikleri neler?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet