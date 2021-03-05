Koronavirüs denetiminde ceza yiyen minibüs şoförü: 6. cezam, nasıl ödeyeceğim?

Eyüpsultan'da jandarma ekipleri şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik Kovid-19 denetimi yaptı. Denetimde toplu taşıma araçları tek tek incelendi, yolculara uyarılar yapıldı. 7 fazla yolcu bulunduran ve para cezası alan minibüs şoförü Tarık Uslu, "5 tane cezam var bu 6. ceza oldu. Ben bunu nasıl ödeyeceğim. Bir daha olsa bir daha yaparım" dedi.