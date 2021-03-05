Koronavirüs aşı kampanyaları, şırıngaya ihtiyacı arttırdı: Hindistanlı bir şirket, dakikada 5 bin 900 şırınga üretiyor

Dünyanın en büyük şırınga üreticilerinden biri olan Hindustan Şırınga ve Medikal Cihazlar isimli şirket, koronavirüs aşılama kampanyalarıyla artan şırınga ihtiyacını karşılama konusundaki gayreti arttırarak dakikada 5 bin 900 şırınga üretebilme iddiası taşıyor.

Dünyada koronavirüs salgınına karşı aşılama kampanyaları sürerken, aşılama sürecinin en önemli gereksinimlerinden biri olan şırıngaya ihtiyaç büyüyor. Bu kapsamda, dünyanın en büyük şırınga üreticilerinden biri olan Hindustan Şırınga ve Medikal Cihazlar isimli şirket, şırınga ihtiyacını karşılamak için dakikada 5 bin 900 şırınga üretiyor.

ABD merkezli New York Times gazetesinde yer alan bir habere göre, Hindustan Şırınga ve Medikal Cihazlar isimli şirket Yeni Delhi merkezli üretim merkezlerinde 500 yeni çalışan istihdam ederek üretim kapasitelerini arttırma yoluna gitti.

Yılda 2.5 milyar şırınga üreten şirketin temmuz ayına kadar bu kapasiteyi 3 milyara yükseltmeyi planladığı belirtildi.

Koronavirüs aşı kampanyaları, şırıngaya ihtiyacı arttırdı: Hindistanlı bir şirket, dakikada 5 bin 900 şırınga üretiyorhttps://t.co/c5A0fLFGgk pic.twitter.com/xFfmueBmnl — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 5, 2021

​CEO’su Rajiv Nath’ın açıklamalarına göre şirket, Hindistan hükümetine koronavirüs aşılaması için 400 milyondan fazla, Japonya hükümetine 15 milyon şırınga sattı. UNICEF gibi kuruluşların da alıcıları arasında bulunduğu şirketin temin etme sözü verdiği şırınga miktarı 240 milyonun üzerinde.

Şırınga pazarını ‘kan emici’ olarak tanımlayan Nath, gelecek yıllarda talebin yarıya düşmesi durumunda 15 milyon dolar kayıp yaşayabileceklerini kaydetti.

ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde aşı kampanyaları kapsamında gerekli olan şırıngalara yeterli miktarda sahip olunamadığı bildirilmişti. Yetersiz miktarda şırınga sorunuyla karşı karşıya olan bir diğer ülke olan Brezilya’da ise şırınga ve iğne ihracatına ve kısıtlama getirilmişti.

Küresel Kalkınma Merkezi araştırmacısı Prashant Yadav’a göre, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi zengin ülkeler aşı çalışmalarına fazlaca kaynak ayırırken, şırına üretimine yapılan yatırımlar yetersiz miktarda kaldı. Konuya ilişkin konuşan Yadav, “Sadece şırınga üretim kapasitesinden dolayı değil, belirli tip şırınga üretimi kapasitesinden ve şırıngaların ihtiyaç duyulan yerlerde olup olamayacağından dolayı da endişeliyim” ifadelerini kullandı.