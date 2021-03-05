Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova: 5 milyon kişi aşılandı, 2.5 milyon kişi aşının her iki dozunu aldı

Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, şu ana kadar 5 milyon Rusya vatandaşının Kovid-19’a karşı aşılandığını, 2.5 milyon kişinin aşının her iki dozunu aldığını söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, üretim hacmi ile sivil dolaşıma sokulan aşı hacmini dikkate alarak vatandaşların aşılama olanaklarını artırmaya devam ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar 5 milyon Rus vatandaşı aşının ilk bileşeniyle, 2.5 milyon Rus vatandaşı da aşının her iki bileşeniyle aşılandı" dedi.

Golikova, bu güne kadar ülkede 13.9 milyon doz Sputnik V ile EpiVakKorona aşılarının üretildiğini ve bunun 7.9 milyonunun sivil dolaşıma sokulduğuna vurgu yaparak, "Bugüne kadarki üretim hacmi 13.9 milyon doza ulaştı. Bu, şu ana kadar üretilen Sputnik V aşısı ile üretimine Şubat 2021’de başlanan Vektor Merkezi'nin geliştirdiği EpiVakKorona aşısının küçük bir hacminden oluşuyor. Üretim hacminin artırılmasına Mart 2021'de devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Golikova, üretilen aşı hacmi ile dolaşıma sokulan hacim arasındaki farkın, üretilen aşının kalite kontrolü ve bu kontroller için gerekli süreye uyma ihtiyacından kaynaklandığını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Golikova'ya göre, ağırlıklı olarak Sputnik V ile yapılan toplu aşılamaya mart ayından itibaren EpiVakKorona, mart ayının sonundan itibaren ise Çumakov Merkezi’nin geliştirdiği 'KoviVak' aşısı dahil edilecek.

Daha önce Golikova, ülkede toplu bağışıklığın ülke nüfusunun yüzde 60'ı aşılandıktan sonra ağustos ayına doğru oluşabileceğini dile getirmişti.

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, talimatıyla toplu aşılama, 18 Ocak'ta Gamaleya Merkezi'nin geliştirdiği Sputnik V aşısıyla başlamıştı.