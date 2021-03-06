RDIF heyeti, Avusturya Başbakanı Kurz ile Sputnik V aşısını görüştü

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) heyetinin Viyana'da Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’u ziyaret ederek Rus Sputnik V aşısının bu ülkede kullanılması konusunu görüştükleri bildirildi.

Rusya’nın Avusturya Büyükelçiliği Sözcüsü Lev Terehov, RDIF heyeti’nin Viyana'da Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile koronavirüse karşı geliştirilen ve klinik testlerde şu ana kadar yüksek etkinlik gösteren Rus Sputnik V aşısının bu ülkede kullanılması konusunu ele aldıklarını ifade etti.

Teherov, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirterek, Sputnik V aşısının Avusturya’da kullanımına ilişkin yeni görüşmelerin tarihinin yakın bir zamanda belirleneceğini kaydetti.

Rusya’nın Avusturya Büyükelçisi Dmitriy Lyubinskiy, daha önce Sputnik’e demecinde Rus aşılarını kullanma deneyiminin Avusturya’da büyük ilgi gördüğünü, ilaç şirketlerinden elçiliğe birçok başvuru yapıldığını açıklamıştı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da, AB tarafından onaylanmaları halinde Rus Sputnik V aşısıyla veya Çin aşısıyla aşılanmaya, ayrıca aşıların Avusturya’da üretimini organize etmeye hazır olduğunu belirtmişti.

Daha önce RDIF, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Sputnik V aşısı için ‘rolling review’ ismi verilen değerlendirme sürecine başladığını açıklamıştı.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede, Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.

Ağustos 2020'de Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilen Sputnik V aşısı, şu ana kadar 40'tan fazla ülkede kullanım onayı almış bulunuyor.