Gürcistan'da İngiltere'de ortaya çıkan mutant virüslü vaka sayısı 31 oldu

İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen Kovid-19 virüsünün İngiltere mutantının Gürcistan'daki yayılma süreci devam ediyor.

Rustavi-2 televizyonuna demeç veren İmnadze, "Neyse ki, şimdilik mutant virüs ülkemizde çok fazla yayılmadı. Toplam 31 vakanın mutant virüs kaynaklı olduğu teyit edildi" dedi.

31 kişideki mutant virüsün 3 bulaş grubu içerisinde görüldüğünü anlatan İmnadze, hastalığın hafif seyrettiğini ve bu kişilerin evde tedavi gördüklerini ifade etti.

Gürcistan'da mutant virüse ilk olarak 4 Ocak'ta rastlandığı açıklanmıştı.