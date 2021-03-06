Dr. Fauci’den Rus koronavirüs aşısı Sputnik V ile ilgili olumlu değerlendirme

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin etkinliği ile ilgili ‘iyi veriler’ olduğunu belirtti.

Yunan Skai televizyonuna konuşan Dr. Fauci, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği, Rusya’da geçen ağustosta tescil edilen ve 40’tan fazla ülkede kullanımına onay verilen Sputnik V aşısının etkinliği ile ilgili ‘iyi veriler’ olduğunu ifade etti.

Dr. Fauci’ye aşılanmak için Rus ya da Çin aşılarını tercih edip etmeyeceği soruldu. Tam olarak hangi aşıyı tercih edebileceği sorusuna net yanıt vermeyen Fauci, ancak Sputnik V ile ilgili verilerin ‘yeterince iyi’ olduğunu söyledi:

“Çinlilerden yeterli bilgiye sahip değilim, zira iki veya üç farklı aşıları var. Bu nedenle etkinliklerini yakından takip etmedim, ancak Rus verileri iyi görünüyor.”

Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçen şubatta ülkede çalışan yabancı diplomatlara Kovid-19’a karşı Rus aşısı ile aşılanmalarını önermişti. BDT ülkelerinden, Asya, Afrika ve Latin Amerika'dan diplomatlar Rusya’nın önerisini kabul etmişti.

Bazı AB ülkelerinin diplomatları ise, adlarının açıklanmaması şartıyla Sputnik V ile aşılanmalarının yasak olmadığını, ancak Avrupa düzenleyicisinin onayı alınıncaya kadar bunu yapmamaları tavsiye edildiğini ifade etmişti.