Sağlık Bakanı Koca: Kılıçdaroğlu, ülkenin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor?

Türkiye'nin aşı programını riske atmaktan ne umuluyor? Bundan daha tehlikeli olan ise kendilerinin aşağıdaki ifadesidir:

"Ya Çin ile Uygur Türklerine yaptığı zulüm nedeniyle aranız bozulmuyor da benim aşı dolayısıyla mı sizin aranız bozuluyor?"