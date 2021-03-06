Maduro ve eşi koronavirüse karşı Sputnik V aşısı ile aşılandı

Venezüella Devlet Başkanı Nikolas Maduro, eşi Cilia Flores ile birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Rus aşısı Sputnik V ile aşılandı.

Venezüella lideri Nikolas Maduro, Twitter hesabından yapılan canlı yayında eşi Cilia Flores ile birlikte Rusya’nın Kovid-19 salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısı ile aşılandı.

“Halkıma söz verdiğim üzere, sözümü yerine getiriyorum. Bu benim ilk dozum, aşıyı yaptırdım” diyen Maduro, Rusça konuşarak, “Teşekkürler” ifadesini kullandı.

Comparto el momento en el que, junto a @ConCiliaFlores, nos aplicamos la primera dosis de la Sputnik V. Con esta vacuna hemos inmunizado a gran parte de nuestro personal médico, y nos preparamos, sumando otras vacunas para proteger a todo nuestro pueblo. https://t.co/TczAeBBKp3 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 6, 2021

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Çiftin aşılandığı anlar Maduro’nun Twitter hesabından canlı olarak yayınlandı.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.