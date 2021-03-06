DSÖ’den Rusya’daki koronavirüs durumu ile ilgili olumlu değerlendirme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Vujnoviç, Rusya’nın da dahil olduğu DSÖ’nün Avrupa Bölgesi'nde iki haftadır üst üste bir milyondan az yeni vaka kaydedildiğini, enfeksiyonun bulaşma hızının yavaşladığını belirtti.

Rusya’nın da dahil olduğu DSÖ’nün Avrupa Bölgesi'nde iki haftadır üst üste bir milyondan az yeni vaka kaydedildiğini, enfeksiyonun bulaşma hızının yavaşladığını söyleyen Vujnoviç, Rusya ile ilgili değerlendirmesindeyse ülkenin normal yaşama dönmesi ile ilgili tahmin yapmak zor olduğunu, fakat ‘aşılama ile ilgili durumun umut verici göründüğünü’ ifade etti.

Vujnoviç, "Rusya'nın dahil olduğu DSÖ’nün Avrupa Bölgesi'nde iki haftadır üst üste bir milyondan az yeni vaka kaydedildi ve bölgedeki bulaşma hızı yavaşlamaya devam ediyor. Son bir ayda yeni vaka sayısındaki düşüş, aralarında Rusya Federasyonu’nun da bulunduğu, halk sağlığı alanında ve sosyal alanda önlem alan ülkelerden kaynaklanıyor" diye konuştu.

‘Yüksek aşılama temposunu sürdürme, nüfusun savunmasız gruplarını (yaşlıları ve kronik hastalıkları olanları) koruma ve önleyici tedbirlere uymaya devam etme’ çağrısında bulunan Vujnoviç, "Elbette bilimsel kanıtlara dayalı bilgi ve gerçekler sunarak aşılamaya ilişkin şüphecilikle mücadele etmek önemli" ifadelerini kullandı.

Rusya’da ocak ayından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplu aşılanma devam ediyor. Aşılamada şimdilik Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısının yanı sıra ülkede Rusya’da tescil edilen Vektor merkezinin EpiVakKorona ve Çumakov Merkezi’nin KoviVak aşıları da bulunuyor.

Son 24 saatte Rusya’da 11 bin 22 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, böylelikle salgının başlangıcından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı 4 milyon 312 bin 181’e ulaştı. Pandemi boyunca koronavirüs kaynaklı 88 bin 726 kişi hayatını kaybetti, 3 milyon 900 bin 348 kişi de tedavi olarak sağlığına kavuştu.