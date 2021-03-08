DSÖ, Rusya’nın Kovid-19 ile mücadelede bilime yatırımlarını takdirle karşıladı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında bilgi paylaştı.

Ghebreyesus, “Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ile Kovid-19'a verilen yanıt, ayrıca Sputnik V aşısı ve onun DSÖ tarafından acil durumlarda kullanılmak üzere onay verilen aşıların listesine dahil edilmesi konusunda yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Rusya’nın bilime yaptığı yatırımları takdir ediyorum” ifadelerini kullandı.

I had a constructive call with Mihail Murashko, #Russia's Health Minister, about the #COVID19 response globally & in 🇷🇺, as well as about the Sputnik V vaccine & the @WHO Emergency Use Listing process for vaccines. I appreciate 🇷🇺's investment in science. https://t.co/ComWNtE10g — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 7, 2021

​Görüşmede ayrıca birinci basamak sağlık hizmetleri sisteminin rolü, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etme ve bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele gibi konuların da ele alındığını hatırlatan Ghebreyesus, “DSÖ, Rusya'nın bu alandaki öncü rolünü ve mali desteğini çok takdir ediyor” diye açıklamasını tamamladı.

Rusya Sağlık Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, milyonlarca Rusya vatandaşının aşılandığı Sputnik V aşısının stabil bir bağışıklık oluşturduğu ve ciddi yan etkilerinin olmadığı belirtilmişti.