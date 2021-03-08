Kuzey Makedonya'ya Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin ilk partisi ulaştı

Açıklamayı yapan Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ilk partisinin ülkeye ulaştığını ifade etti.

Filipçe ve Rusya’nın Kuzey Makedonya Büyükelçisi Sergey Bazdnikin, aşının ulaştığı Üsküp Havalimanı’nda hazır bulundu.

Sağlık Bakanı Filipce, basın mensuplarına açıklamasında, “Rusya’dan gönderilen ilk aşı partisi Makedonya’ya yeni ulaştı. Rusya’nın Büyükelçisi’ne şahsi katkılarından dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Rus Büyükelçi Bazdnikin ise Sputnik V’nin şimdiye kadar 46 ülkede tescil edildiğini ve Üsküp’e gelişinin ülke yetkilileriyle yapılan işbirliğinin ve geleneksel dostane Rus-Makedon ilişkilerinin sonucu olduğunu vurguladı.

Sputnik V arrives in North Macedonia. pic.twitter.com/WumHt7ASkl — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 7, 2021

​Kuzey Makedonya’ya şimdiye kadar ulaşan tek aşı, şubat ortalarında Sırbistan tarafından bağışlanan 8 bin doz Pfizer olmuştu.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.